Quem são os pré-candidatos a prefeitura de Aparecida de Goiânia nas Eleições 2024

Até o momento, três postulantes pretendem concorrer a Cidade Administrativa

Gabriella Pinheiro - 31 de julho de 2024

Professor Alcides, Leandro Vilela e Willian Panda. (Foto: Divulgação)

Em meio a corrida eleitoral e faltando pouco mais de dois meses para as eleições, postulantes à Prefeitura de Aparecida de Goiânia já estão se articulando em busca do voto do eleitor.

No momento, três nomes já colocaram o nome à disposição para concorrer ao cargo. Confira!

1. Professor Alcides (PL)

Empresário de sucesso na cidade, Professor Alcides disputa o Executivo aparecidense pela 2ª vez. Em 2016, ficou na 3ª posição na eleição vencida por Gustavo Mendanha (MDB).

Alcides conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e lidera as pesquisas eleitorais na cidade.

2. Leandro Vilela (MDB)

Ex-deputado federal, Leandro Vilela é o pré-candidato indicado por Ronaldo Caiado (UB). Ele substitui o prefeito Vilmar Mariano (UB), que não concorrerá a reeleição.

Sobrinho do ex-prefeito Maguito Vilela (1949-2021) e primo do vice-governador Daniel Vilela (MDB), ele irá disputar o Executivo pela primeira vez.

3. Willian Panda (PSB)

Vereador em Aparecida de Goiânia, Willian Panda até o momento é o único pré-candidato de esquerda na cidade.

Eleito para o Legislativo nas duas últimas eleições, ele é o favorito para uma coalizão do espectro no município.