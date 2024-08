Dupla tenta fugir da PM em Anápolis, mas é detida após ficar presa em engarrafamento

Caso teve início após uma equipe de patrulha localizar carro que tinha sido usado para cometer série de furtos

Augusto Araújo - 02 de agosto de 2024

Carro foi levado de estabelecimento na Avenida Brasil Norte. (Montagem: Reprodução)

Uma dupla foi presa após tentar fugir de policiais com um carro furtado, mas ficar presa em um engarrafamento, em Anápolis.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (1ª). Uma equipe de patrulha da Polícia Militar (PM) localizou na Avenida Brasil Norte um Fiat Palio, que já teria sido utilizado para cometer uma série de furtos no município.

Assim, eles passaram a acompanhar o automóvel. Em determinado momento, um dos suspeitos, de 28 anos, desceu do carro e conseguiu entrar em um Gol.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo, de cor preta, saindo do local do crime, tranquilamente. No entanto, em determinado momento, eles perceberam que eram seguidos.

Com isso, a dupla tentou fugir dos policiais. Mas ao passar pela Avenida Ana Jacinta, eles ficaram presos em um engarrafamento, o que facilitou a abordagem dos militares.

Dentro do Palio, quem dirigia era um homem, de 52 anos, enquanto no Gol furtado se encontrava um jovem, de 28 anos.

Em um primeiro momento, este último apresentou uma documentação falsa, que era do irmão dele. Posteriormente, foi revelada a verdadeira identidade dele.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis e ficaram à disposição das autoridades competentes.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve dar continuidade às investigações, visto que os presos podem estar envolvidos em outras situações de furto na cidade.

O mais novo também deve responder por falsa identidade, ao tentar se passar pelo familiar.