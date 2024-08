6 nomes de homens que mais costumam trair e mentir em um relacionamento

Você pode até achar que não, mas quando se trata de relacionamentos, esses indivíduos podem significar dor de cabeça

Pedro Ribeiro - 03 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Ibraim Leonardo)

Você pode até achar que não, mas os nomes podem até mesmo definir o futuro de uma pessoa.

Quando se trata de relacionamentos, a fidelidade e a cumplicidade estão em jogo, por isso não dá pra sair confiando em qualquer um.

Por mais que possa parecer subjetivo, o nome pode revelar se dá ou não para confiar em determinados homens.

1. William

Não se deixe enganar! Normalmente, homens que carregam esse nome costumam parecer nobres, afinal é nome de príncipe, não é mesmo?

Pois bem, apesar disso, são conhecidos por buscar novas experiências por causa do espírito aventureiro, consequentemente, a procura por emoções fortes podem levá-los a ter maiores chances de trair.

2. Iago

Esse vocativo é forte e atrativo, por isso, possuem uma personalidade extrovertida e confiante.

Claro que não dá para cravar que sejam infiéis, mas por conta das suas características, pode levar a situações de paquera e busca por curtição.

3. Gustavo

Esse é melhor evitar! Acontece que homens com o nome de Gustavo parecem ser mais tímidos e quietos, porém, quando o assunto é flerte, eles são mais ousados.

A fama de ‘boa praça’ não é por menos; se envolvem facilmente com outras pessoas, independentemente de já estarem em um relacionamento ou não.

4. Rodrigo

Indivíduos com esse nome muitas vezes são vistos como sedutores, tanto que são popularmente chamados de “Rodrigão”.

Essa aura sexy em torno do nome, acaba atraindo mais as pessoas, o que não garante uma traição, mas aumenta as chances de acontecer.

5. Matheus

Mesmo se tratando de um dos nomes bíblicos mais populares, estes homens são a personificação do ditado: “os santinhos, são os piores”.

Se você conhece um Matheus, é melhor ficar de olho, ele pode ser daqueles que adora dar uma escapada.

6. Lucas

Este nome, em muitos casos, é associado a homens charmosos e carismáticos, que têm facilidade em atrair a atenção e o interesse de outras pessoas.

A personalidade divertida e determinada, engana muita gente.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas no relacionamento. Em caso de dúvida, consulte um especialista.

