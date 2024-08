Aos 101 anos, idosa que viveu junto de Einstein e Ghandi vira sensação no Vapt Vupt de Anápolis

Apesar da idade avançada, a anapolina de coração deu um show de simpatia, lucidez e disposição

Davi Galvão - 03 de agosto de 2024

Josina Estevam de Marques ostenta bastante vivacidade aos 101 anos. (Foto: Tv Anhanguera)

Em uma rotina de Vapt Vupt, processos como renovar documentações se tornam extremamente comuns e corriqueiros. Mesmo assim, um em específico virou o centro das atenções na unidade localizada no AnaShopping, em Anápolis e deixou os funcionários impressionados ao verem uma idosa, de 101 anos, se apresentar para atualizar os dados.

A centenária se trata de Josina Estevam de Marques, que mesmo com a idade avançada, ainda mantém a lucidez, bom humor e bastante disposição.

Em entrevista, concedida ao G1, ela contou que a última vez que atualizou carteira de identidade nacional (RG), foi em 1997, 27 anos atrás.

Durante o atendimento a idosa esbanjou simpatia e muita educação, conquistando os funcionários do local, como foi o caso de Iara Alves, que se impressionou com tamanho vigor, especialmente em comparação com outras pessoas que são atendidas diariamente na unidade.

“Tantas pessoas que passam por dificuldade, né?! Principalmente pessoas enfrentando problemas de saúde e a dona Josina, pela idade dela, ela consegue falar normal, andar normal… Isso serve como inspiração para nós, ver ela com esse sorriso lindo, solto. Foi maravilhoso atender a Dona Josina”, disse a trabalhadora, à TV Anhanguera.

Natural da cidade Bambuí, em Minas Gerais, Josina atualmente mora em Anápolis com os filhos, netos e bisnetos.

Para se ter uma ideia do que a idade de Josina realmente representa, a anapolina de coração viveu na mesma época que o primeiro ministro britânico Winston Churchill (1874–1965), que o físico Albert Einstein (1879–1955) e que o líder revolucionário Mahatma Gandhi (1869–1948).

O segredo para tal longevidade ainda não se sabe, mas alguns hábitos da centenária parecem estar surtindo um efeito positivo.

“Muito doce ela não come, ela mesma se corrige. Se comeu uma rosca de manhã, pronto, e ela não ela toda, só um pedaço. De tudo, muito pouco”, destacou a nora de Josina, Dilma Freire.