Com a força de Caiado e Daniel, Marden Júnior oficializa candidatura à reeleição em Trindade

"Vamos fazer uma campanha do bem, com pessoas de bem ao nosso lado", afirmou o prefeito

Gabriella Pinheiro - 03 de agosto de 2024

Marden Júnior, prefeito de Trindade em convenção com Caiado e Daniel. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Trindade, Marden Júnior (UB), foi oficialmente confirmado como candidato à reeleição neste sábado (03). Juan Freire (MDB), irmão do ex-prefeito Jânio Darrot (MDB), ocupará a vaga de vice.

“Vamos fazer uma campanha do bem, com pessoas de bem ao nosso lado. Sei da responsabilidade de ser prefeito e do compromisso assumido com a candidatura. Quero continuar lutando pelo povo trabalhador desta cidade”, destacou Marden Júnior.

O governador Ronaldo Caiado (UB) e o vice-governador Daniel Vilela (MDB) estiveram presentes no evento. Caiado elogiou a gestão de Marden: “É um jovem prefeito que soube executar um bom trabalho.”

O chefe do Executivo também ressaltou a importância dos prefeitos para o desenvolvimento de Goiás. “Se o governo conseguiu a melhor aprovação do país, foi com o apoio das prefeituras. Ninguém governa sozinho. Por isso, é necessário ter bons prefeitos nos municípios goianos”, frisou.

O vice-governador Daniel Vilela expressou confiança na reeleição de Marden: “Não há dúvidas de que escolhemos apoiar aqueles que são os melhores para cuidar da nossa gente. Aqui temos um grupo qualificado, que trabalha unido para atender às necessidades da população. Vamos rumo à vitória com Marden prefeito de Trindade”.

A primeira-dama Gracinha Caiado também participou da convenção e destacou a sensibilidade de Marden para melhorar a vida dos trindadenses. Já o ex-prefeito Jânio Darrot lembrou que o prefeito deu continuidade ao projeto de desenvolvimento da cidade, avançando em áreas como saúde, educação e infraestrutura.