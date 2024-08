Leandro Vilela é oficializado candidato a prefeito de Aparecida com a missão dar sequência ao legado de Maguito

Ex-deputado é apoiado por Gustavo Mendanha e Ronaldo Caiado

Samuel Leão - 03 de agosto de 2024

Leandro Vilela, candidato a prefeito de Aparecida. (Foto: Divulgação)

O ex-deputado Leandro Vilela (MDB) foi oficializado candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia em convenção realizada neste sábado (03). João Campos (Podemos) será o vice na coligação, que conta ainda com UB, PP, PSD e Solidariedade.

Em discurso, Leandro afirmou que pretende dar continuidade ao legado dos emedebistas Maguito Vilela e Gustavo Mendanha e que implantará em Aparecida o padrão Ronaldo Caiado (UB) de governar.

“Vamos asfaltar todas as ruas habitadas, incluir as crianças nos CMEIs, deixar a cidade 100% com iluminação de Led, cuidar das praças e na segurança ou bandido muda de profissão ou muda de cidade”, destacou.

Para o governador Ronaldo Caiado, a eleição de Leandro Vilela é a segurança para evitar o retrocesso de Aparecida.

“Eu não só apoio. Eu avalizo Leandro Vilela. Assumo o compromisso total com Leandro e Aparecida”, ressaltou o governador.

O ex-prefeito Gustavo Mendanha elencou que todos os prefeitos colaboraram com o desenvolvimento de Aparecida, mas que é “inegável que existe uma Aparecida antes e outra depois de Maguito”. Mendanha ponderou que Leandro tem capacidade e experiência para dar continuidade a Aparecida que deu certo.

O candidato a vice-prefeito da Coligação Pra Aparecida Seguir Avançando, João Campos, recordou que conhece Leandro Vilela desde quando foram deputados federais juntos.

“É uma honra ombrear com Leandro esse projeto de fazer Aparecida cada vez melhor avalizado pelo governador Caiado e meu irmão Gustavo Mendanha”, sublinhou.