6 frases que parecem inocentes, mas que escondem segundas intenções

Acredite, as pessoas estão ficando cada vez mais ousadas na hora de flertar e muitas vezes os outros não percebem

Magno Oliver - 04 de agosto de 2024

Cinquenta Tons de Cinza, filme disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

A evolução da tecnologia, as redes sociais, os aplicativos de encontros e bate-papos aumentaram exponencialmente a arte do flerte.

Assim, uma comunicação com segundas intenções vai muito além de um simples bate-papo na rotina e permeiam até o campo das fotos e vídeos. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais ousadas para flertar.

Dessa forma, conversamos com especialistas em flertes e separamos algumas frases que sempre estão com segundas intenções no conteúdo e muita gente não percebe.

6 frases que parecem inocentes, mas que escondem segundas intenções

1. “Eu estou só brincando com você”

Sempre que você ouvir ou alguém mandar essa para você, existe algum tipo de intenção por trás dessa fala.

Assim, esse comentário pode ser usado para disfarçar algum tipo de fala ofensiva ou crítica, tentando suavizar o impacto do que foi dito, ou mesmo esconder uma conotação mais sexual.

2. “Eu só queria saber se você está bem”

Por trás de uma breve preocupação com o seu bem-estar, pode vir uma intenção escondida que ninguém realmente sabe do que se trata. Assim, essa fala pode esconder uma conotação mais sexual ou mesmo carinhosa, nunca se sabe.

3. “Olá, sumido(a), quanto tempo. Como vai?”

Saudosa, porém direta ao ponto. Essa aí gera uma curiosidade forte em qualquer pessoa que a recebe, mostrando um certo interesse em você, mas de forma discreta, sem ser invasivo.

4. “Nosso papo é muito bom por aqui, mas que tal conversamos melhor pessoalmente?”

Caliente e provocante, não é mesmo? Essa mostra um interesse maior em você, mais aprofundado. Com segundas intenções? Quem sabe, não é mesmo?

5. “Sonhei com você essa noite e você nem imagina como foi…”

Essa é boa para despertar interesse, curiosidade e até mesmo levantar uma conexão emocional mais profunda com o outro lado. Assim, usar essa fala desperta várias interpretações na cabeça da outra pessoa.

6. “O que acha de marcarmos para assistirmos um filme?”

Por fim, essa é intrigante e deixa sempre um mistério no ar. Será mesmo que é para um filme ou será que vai acontecer algo mais? Qual será a intenção aí escondida?

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!