Eerizania é lançada candidata a prefeita de Anápolis em convenção com presença de Roberto e Caiado

Total de nove partidos estão dando apoio à ex-secretária

Pedro Hara - 04 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

A convenção partidária que lançou Eerizania Freitas (UB) oficialmente à Prefeitura de Anápolis foi realizada na tarde deste domingo (04), no Plenário da Câmara Municipal. Ela esteve acompanhada do prefeito Roberto Naves (Republicanos) e do governador Ronaldo Caiado (UB).

Durante discurso, o prefeito voltou a provocar Márcio Corrêa (PL), dizendo que é o verdadeiro representante da direita na cidade. Ele lembrou que em 2022, o pré-candidato do PL não teria feito campanha para Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista coletiva, Caiado afirmou que entrará de cabeça na campanha de Eerizania, a partir do dia 16 de agosto, quando começa oficialmente o período eleitoral e que o apoio a Eerizania foi consolidado após sabatinar a ex-secretária.

“Eu não vou brincar. Eu vou entrar nessa campanha aqui para ter exatamente uma pessoa que eu acredito ser o melhor para cidade de Anápolis. Eu vou participar da campanha de Anápolis. Eu posso dizer que eu sabatinei Eerizania. Eu sei quem é que está como candidata, o preparo, o conteúdo dela. É uma pessoa que conhece Anápolis de ponta a ponta, rua a rua, casa a casa”, afirmou o governador.

Além de Roberto e Caiado, estiveram presentes no evento a primeira-dama Gracinha Caiado, o deputado federal Jeferson Rodrigues (Republicanos), os presidentes estaduais do PP e DC, Alexandre Baldy e Alexandre Magalhães, respectivamente, os deputados estaduais Vivian Naves (PP), Ricardo Quirino (Republicanos) e Coronel Adailton (SD), e vereadores.

A convenção confirmou que mais oito partidos estarão com Eerizania além do União Brasil: Republicanos, Podemos, Democracia Cristã, Progressistas (PP), Mobiliza, Solidariedade (SD), PSB e Agir.