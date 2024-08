Caiado diz que não interferiu na escolha de nenhum candidato a vice nas eleições deste ano

Governador lembrou que prerrogativa é dos próprios candidatos

Augusto Araújo - 05 de agosto de 2024

Ronaldo Caiado em convenção do UB em Goiânia. (Montagem: Augusto Araújo)

Durante a convenção partidária realizada pelo UB, nesta segunda-feira (05), Ronaldo Caiado (UB) afirmou que nunca interferiu na escolha de nenhum vice-prefeito em Goiás.

Em entrevista coletiva, o governador foi questionado se teria ficado satisfeito com a escolha da tenente-coronel Cláudia da Silva Lira como vice-prefeita na chapa de Sandro Mabel. Caiado, no entanto, disse que não teria o que opinar.

“Assim como sempre me deram toda a prerrogativa, eu dou a todo candidato. Vice quem escolhe é o candidato. Nunca me interferi em problema de vice, vice é uma situação do candidato”, afirmou.

Caiado também destacou o trabalho de pesquisa por parte de Mabel para a escolha da militar, como uma indicação que seria o perfil que melhor encaixa com as pretensões do candidato à Prefeitura de Goiânia.