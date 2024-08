Oficializando Eerizania em convenção, Roberto Naves diz: “ninguém ganha e ninguém governa sozinho”

Ex-secretária foi chancelada como nome do grupo do prefeito à Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 05 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Chamou a atenção uma citação do prefeito Roberto Naves (Republicanos) durante a convenção da coligação Trabalho e Dedicação, neste domingo (05), que confirmou Eerizania Freitas pré-candidata à sucessão, em busca de um terceiro mandato para o grupo de Roberto.

“Ninguém ganha e ninguém governa sozinho”, discursou o prefeito, que está empenhado em tornar a aliada competitiva contra Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL).

Assim como Roberto foi fundamental para a escolha da esposa Vivian Naves (PP) como candidata a deputada estadual em 2022, não há dúvida de que o ponto de partida da escolha de Eerizania foi a vontade do chefe do Executivo, que sempre fez questão de mostrar maior proximidade com a auxiliar.

Em março, o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) mobilizou lideranças religiosas importantes, como o bispo Oídes José do Carmo, para respaldar seu projeto de sucessão ao governador Ronaldo Caiado (UB).

Menos de um mês depois, Roberto acabou com os planos do vice, indicando o nome da ex-secretária. A justificativa foi a baixa intenção de votos de Cândido, mas o prefeito, recorda auxiliares, não demonstrou empolgação durante o tempo em que Cândido tentou se viabilizar.

Em 2022, Roberto também precisou conter aliados para dar preferência à esposa na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O próprio vice-prefeito desejava se candidatar a deputado, mas foi convencido a adiar os planos e aguardar a recompensa que não veio em 2024.