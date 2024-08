Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil; veja onde assistir

Equipe paulista corre atrás do placar após perder por 2 a 0 no primeiro confronto com cariocas

Augusto Araújo - 06 de agosto de 2024

Palmeiras enfrenta o Flamengo pelas oitavas da Copa do Brasil. (Montagem: Cesar Greco/ Marcelo Cortes)

A noite desta quarta-feira (07) promete fortes emoções para os fãs do futebol brasileiro. Isso porque o Palmeiras vai enfrentar novamente o Flamengo, no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

No primeiro confronto, o rubro-negro saiu venceu pelo placar de 2 a 0. Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols da partida.

Agora, a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença que se classifica para a próxima fase da competição.

Contudo, se os paulistas repetirem o mesmo placar, a decisão vai para a disputa por pênaltis. Assim, para passar diretamente para as quartas-de-final, o Palmeiras precisa ganhar do Flamengo por três gols de vantagem.

O próximo duelo entre as equipes está marcado para as 20h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Quem comanda a arbitragem é Anderson Daronco (RS).

A plataforma Prime Video será a responsável pela transmissão da partida. Porém, os lances em tempo real podem ser acompanhados por meio do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.