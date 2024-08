6 animais que foram extintos pelos seres humanos (hoje fazem falta)

Fato é que algumas dessas espécies eram únicas e possuíam características bastante peculiares

Pedro Ribeiro - 07 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Animal TV)

É um tanto quanto triste quando paramos pra pensar que existem animais que foram extintos pelos seres humanos.

Inclusive, atualmente, esses animais fazem falta para estudos voltados à história natural do nosso planeta.

1. Dodô

O Dodô, era uma ave um tanto curiosa. Natural das Ilhas Maurício, esse pássaro não voava.

No final do século XVII, ele foi caçado até a extinção por marinheiros famintos e sofreu com predadores introduzidos, como ratos e porcos.

Nos dias de hoje, o Dodô se tornou um símbolo que representa o impacto que a humanidade pode ter na natureza.

2. Tigre-da-Tasmânia

Também conhecido como tilacino ou lobo-da-Tasmânia, esse animal carnívoro é um dos casos mais tristes de extinção.

Nativo da Austrália e da Tasmânia, ele foi caçado até desaparecer no início do século XX, com o último espécime morrendo em cativeiro em 1936.

3. Pombo-passageiro

Entre outras espécies extintos pelos seres humanos, está o pombo-passageiro.

O pequeno pássaro era muito comum na América do Norte.

No entanto, a caça intensiva e a destruição do habitat fizeram com que a última dessas aves morresse em 1914.

Como consequência, uma perda gigantesca para a biodiversidade.

4. Auroque

Os auroques eram bovinos selvagens e extremamente grandiosos.

Era muito comum encontrar esse animal vagando pela Europa, Ásia e Norte da África.

A caça e a domesticação levaram à extinção desse gigante, com o último morrendo na Polônia em 1627.

5. Búfalo-anão-de-Mindoro

Esse pequeno bovino das Filipinas foi vítima da caça e da perda de habitat.

O último búfalo-anão-de-Mindoro que se tem notícia foi visto em meados do século XX.

Este é mais um caso de animal que foi extinto pelos seres humanos.

Sua extinção é um lembrete de como a ação do homem pode rapidamente acabar com espécies únicas.

6. Cabra-dos-Pirenéus

Por fim, outro animal que sofreu com as ações predatórias.

Esta subespécie de cabra selvagem, nativa dos Pirenéus, entre a França e a Espanha, foi extinta em 2000, com a morte da última fêmea, chamada Celia.

