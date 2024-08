6 presentes que não custam dinheiro, mas surpreendem quem os recebe

São demonstrações simples, mas que todo mundo ama e se sente especial em receber

Magno Oliver - 07 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Dar presentes é uma ação muito boa, mas presentear quem a gente estima bastante e sem gastar muito é algo melhor ainda, não é mesmo? Isso é valioso hoje em dia.

Assim, existem pessoas que sabem dar presentes e existem outras que não manda muito bem em acertar em um mimo para alguém. Mas calma que vamos te ajudar.

Quer presentear alguém do seu ciclo de amizades, família, trabalho, parentes, mas queria algo caseiro e sem gastar muito? Preparamos algumas diquinhas que vão te ajudar. Papel e caneta na mão. Um spoiler, são demonstrações simples, mas que todo mundo ama e se sente especial em receber

6 presentes que não custam dinheiro, mas surpreendem quem os recebe

1. Cartinha escrita à mão

Em tempos de smartphones e aplicativos de mensagens, uma cartinha escrita com muito amor e carinho toda à mão é um presente muito simbólico. É uma forma simples e especial de demonstrar o sentimento por alguém.

2. Jantar especial

Um jantarzinho para uma pessoa que você gosta muito vai fazer ganhar pontos positivos. Assim, um jantar em casa, feito com muito carinho, luz de velas, um bom vinho e uma musiquinha para relaxar é um presentão e tanto.

3. Piquenique no parque

Outra ideia bacana de presente que não custa dinheiro e vale muito para quem recebe é o clássico piquenique no parque. Você acorda bem cedinho, prepara as coisas e leva a pessoa para curtir um momento em meio à natureza. Nada mais carinhoso e que demonstra que você quer passar um tempo com alguém.

4. Café da manhã na cama

Quem nunca desejou receber um café da manhã na cama, não é mesmo? Além de ser uma demonstração de afeto, você não gasta nada, pois pode reunir os itens que têm em casa e preparar tudo na sua cozinha.

5. Artesanato feito à mão

Que tal uma lembrancinha em que você reúne umas fotografias e faz uma montagem com aquela pessoa que você quer presentear para marcar os momentos que viveram juntos? Pode ser também um crochê, uma mensagem escrita à mão dentro de uma garrafa. Basta soltar a imaginação.

6. Noite de filme com pipoca

Por fim, nada mais especial que um cinema em casa com direito a pipoca e com aquela pessoa que você tem um afeto, não é mesmo? Preparar comidinhas, bebidas, um bom sofá, uma sala escura e um programinha bem caseiro e tranquilo é um presente e tanto.

