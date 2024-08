Sargento da PM liga para esposa e diz que matou amante dela em BH

Vítima chegou a ser socorrido e levado para o hospital

Folhapress - 07 de agosto de 2024

Sargento ( à esquerda) matou o mecânico (à direita) a tiros. (Foto: Reprodução)

Um sargento da Polícia Militar de Minas Gerais é suspeito de ter matado o suposto amante de sua esposa na última segunda-feira (6), em Belo Horizonte.

Ele teria confessado o crime à mulher em ligação por vídeo, de acordo com os registros do boletim de ocorrência. Na sequência, o sargento Claydson Bahiense Viana, 40, teria cometido suicídio em um local próximo ao do assassinato.

Policiais afirmaram que o mecânico Ângelo Galvão, 40, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas foi declarado morto pela equipe médica de plantão.

Também registraram que os projéteis encontrados nos dois locais são semelhantes e que a arma usada nos dois casos provavelmente foi a mesma.

A esposa do sargento afirmou à PM que Viana ligou para ela dizendo que havia matado o mecânico porque havia descoberto uma relação extraconjugal entre eles.

De acordo com a Polícia Civil, nos dois locais foram recolhidas cápsulas de cartuchos, arma de fogo, carregador e munições. Os corpos dos dois homens foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).