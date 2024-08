Desafio: mostre sua habilidade encontrando “AMOR” e “FELICIDADE” neste caça-palavras

Além de desenvolver as habilidades cognitivas, esse é um ótimo teste para a visão

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Portal 6)

E aqui vamos nós para mais um super desafio com esse caça-palavras incrível.

Seja com papel e caneta na mão, ou no formato digital, tem alguns jogos que são uma ótima ideia para descontrair e passar o tempo livre.

Por isso, separamos um enigma de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “AMOR” e “FELICIDADE”.

Esse jogo mental ajuda a desenvolver as habilidades cognitivas e testar a sua visão. Por isso, encontre os termos o mais rápido possível.

Prepare o cronômetro e confira agora as surpresas escondidas dentro do quadro que separamos para você resolver e se divertir.

Atenção e muita concentração para resolver este caça-palavras em pouco tempo:

Confira agora o gabarito:

Agora, você foi rápido e conseguiu identificar a palavra escondida no nosso grande desafio? Como foi a experiência de decifrar esse teste para você? Achou fácil ou teve alguma dificuldade?

Se você foi rápido com seus olhos e se deu bem, saiba que está de parabéns!

Suas visão e capacidade cognitiva estão muito acima da média. Além disso, você possui uma percepção com os olhos muito maior que a maioria das pessoas, além de ser muito atento(a).

