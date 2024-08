Descubra como as letras do seu nome pode te afetar (segredo da numerologia)

As combinações têm influências especiais sobre a vida das pessoas

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Sinitta Leunen)

Seu nome pode afetar a sua vida mais do que você pensa! É isso mesmo!

E quem afirma isso é a numerologia. Ela se baseia na ideia de que os números e as combinações deles têm influências especiais sobre a vida das pessoas, seus destinos e características pessoais.

Além disso, para muitas pessoas, essa é uma forte ferramenta de autoconhecimento e orientação.

Muita gente acha que só a primeira letra é importante.

No entanto, vale ressaltar que, de acordo com a numerologia, cada letra do seu nome tem um papel específico na sua vida.

Isso porque cada um desses símbolos formam pares com as letras adjacentes e isso afeta diretamente aspectos cotidianos, como saúde e bem-estar.

Primeira e última letra do seu nome

No geral, essas duas letras representam e determinam a imunidade da pessoa.

O número composto, formado com o valor numérico da primeira e última letra, pode decidir o tempo de recuperação.

Para a numerologia, caso esses caracteres não estejam alinhados com a data de nascimento, a pessoa pode sofrer de problemas de saúde constantemente.

Letra da sétima posição do seu nome

Já a sétima posição, diz respeito as percepções de uma pessoa em público.

Além disso, dependendo do alinhamento, os símbolos afetam tanto o psicológico quanto a vida social.

Letra da décima posição do seu nome

Claro que saúde e inteligência mental são características essências para todos.

O que talvez você não saiba é que seu nome pode influenciar, e muito, nesses quesitos.

A letra do nome da décima posição tem a ver com o método terapêutico que mais pode te ajudar a desenvolver seus aspectos psicológicos.

Além disso, esse símbolo precisa estar alinhado ao dia do seu aniversário. Caso contrário, pode ter mais dificuldades em se desenvolver emocionalmente.

