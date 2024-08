Goiás corre atrás do prejuízo diante do São Paulo pela Copa do Brasil; veja onde assistir

Equipe esmeraldina perdeu por 2 a 0 no Morumbis e agora conta com torcida em Goiânia para reverter situação

Augusto Araújo - 08 de agosto de 2024

Goiás recebe o São Paulo em Goiânia, para jogo de volta das oitavas-de-final, na Copa do Brasil. (Foto: Rosiron Rodrigues/ GEC)

Nesta quinta-feira (08), o Goiás tem um duro desafio para tentar se manter vivo na Copa do Brasil, após perder para o São Paulo no jogo de ida das oitavas-de-final.

No primeiro confronto, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 0 no Estádio Morumbis, em São Paulo (SP). Os gols foram marcados por Luciano e Calleri.

Agora, o Esmeraldino vai contar com o apoio da torcida no Estádio da Serrinha, em Goiânia, no objetivo de reverter essa situação.

Lembrando que, na Copa do Brasil, em caso de vitória pela mesma diferença de gols, a partida é decidida por cobranças alternadas de pênaltis.

O duelo começa às 20h e quem comanda a equipe de arbitragem é Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG).

A partida será transmitida exclusivamente pela Amazon Prime Video. Mas os fãs do esporte também podem acompanhar os principais lances em tempo real pelo Placar UOL e pelo Globo Esporte.