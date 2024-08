Governo de Goiás abre vagas com salários de quase R$ 11 mil; saiba como se inscrever

Aprovados terão carga horária de 40h semanais e possibilidade de viagens dentro do estado

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Governo de Goiás publicou o edital de um processo seletivo simplificado para contratação de profissionais temporários na Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra). As remunerações variam entre R$ 5 mil e R$ 10,8 mil.

Estão sendo disponibilizadas 39 vagas para diferentes cargos, destinados aos candidatos com nível de escolaridade superior completo.

As inscrições podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira (09), às 12h, por meio do Portal de Seleção do Governo de Goiás, e vão até às 18h do dia 23 de agosto. O valor da taxa alterna de R$ 50 a R$ 80, a depender do cargo.

Há vagas para as funções de Engenheiro de Infraestrutura Júnior (28), Pleno (04) e Sênior (02); Arquiteto Júnior (03) e Pleno (01) e Assessor Técnico em Infraestrutura (01), que exige formação em Direito.

O certame acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

Os selecionados terão uma carga horária de 40h semanais e serão lotados na Seinfra, em Goiânia, com possibilidade de viagens dentro do estado. O contrato terá duração de 03 anos, com possibilidade de prorrogação do prazo em cinco.

Mais informações estão disponíveis no edital.