Novo reality da Globo, ‘Estrela da Casa’ vai lançar música inédita feita por Marília Mendonça

Anúncio foi feito porJ.B de Oliveira, o Boninho durante o evento de lançamento da atração nos Estúdios Globo nesta quinta (8)

Folhapress - 08 de agosto de 2024

Imagem mostra a cantora Marília Mendonça em um show. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

GABRIEL VAQUER – Novo reality show que será lançado na próxima terça-feira pela Globo (13), o Estrela da Casa terá uma música inédita de Marília Mendonça que será lançada durante o programa.

O anúncio foi feito porJ.B de Oliveira, o Boninho durante o evento de lançamento da atração nos Estúdios Globo nesta quinta (8). A canção é uma composta de uma das participantes selecionada pela produção do programa em parceria com a sertaneja, vítima de um acidente aéreo em novembro de 202.

A Globo anuncia os nomes que farão parte do reality ainda nesta quinta, durante o intervalo de suas novelas. “Uma das pessoas selecionadas pela equipe tinha uma parceria com a Marília Mendonça e vai usar”, afirmou Boninho.

O Estrela da Casa já tem todos os seus patrocinadores fechados. São 13 ao todo: Mercado Pago, L’Oréal, Budweiser, Perdigão, Mercado Livre, EstrelaBet, Comfort, Dove, Brilhante, Hellmann’s e Midea, Kwai e Ballantine’s.

Cada um dos patrocinadores principais desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados, dá R$ 229,5 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro.

Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima e a atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.