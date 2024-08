6 tradições folclóricas goianas que resistem ao tempo

Conheça algumas datas que são marcos da cultura e que perpassam gerações

Magno Oliver - 11 de agosto de 2024

Mascarados são figuras folclóricas que se tornaram tradição nas Cavalhadas em Goiás. (Foto: Michelly Matos/ Secult)

Goiás é um estado conhecido por suas ricas tradições folclóricas, que são transmitidas de geração em geração e continuam a enriquecer seu patrimônio cultural.

Entre as manifestações mais emblemáticas estão a Folia de Reis, as Congadas, as Cavalhadas, a Festa do Divino Pai Eterno e a Procissão do Fogaréu.

A seguir, conheça mais sobre essas tradições que, apesar do tempo, permanecem vivas e vigorosas, mantendo-se como pilares da identidade cultural goiana.

1. Cavalhadas de Pirenópolis

As famosas Cavalhadas de Pirenópolis são uma atração turístico-cultural muito celebradas pela população de Pirenópolis. Anualmente, milhares de pessoas se reúnem para assistir à encenação de dois exércitos contendo doze cavaleiros. O evento acontece durante três dias.

2. Congadas

Entre os dias 08 e 10 de outubro, Catalão se torna palco de uma das manifestações populares mais famosas do estado: as Congadas. Na celebração, acontecem missas, cortejos, procissões e alvoradas durante os dias de festa. O ponto alto da festa são os cortejos com os andores de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e a entrega da coroa.

3. Folia de Reis

A Folia de Reis costuma ser celebrada dos dias 24 de dezembro até 06 de janeiro. Também conhecida como Reisado, ela faz parte de um ato popular que traz à tona a rememoração da jornada dos reis magos: Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltazar no dado momento em que eles são avisados do nascimento do menino Jesus.

4. Procissão do Fogaréu

É uma das cerimônias mais famosas e que recebe turistas do mundo inteiro. O evento reúne mais de 260 anos de religiosidade católica com o folclore goiano. Assim, a Procissão do Fogaréu acontece sempre nas quintas-feiras santas do ano, na cidade de Goiás, onde mostra a representação da perseguição de Jesus Cristo.

5. Festa do Divino Pai Eterno

Clássica e com início por volta de 1840, a Romaria do Divino Pai Eterno ocorre no primeiro domingo do mês de julho. A festa acontece na cidade de Trindade com o encontro de milhares de pessoas vindas de vários lugares do Brasil com destino ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Assim, no santuário, os fiéis buscam cumprir seus compromissos de promessas realizadas, além de sentido para vida, alívio para as dores emocionais e da alma, agradecendo as diversas graças recebidas.

6. Festa do Divino Espírito Santo

Por fim, outra manifestação popular muito famosa que acontece em Pirenópolis é a Festa do Divino Espírito Santo. Nela, várias religiões do Brasil se encontram e celebram novenas, congadas, catiras, apresentações musicais e encenações teatrais.

