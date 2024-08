Homem tenta beijar repórter da Globo durante transmissão ao vivo das Olimpíadas

Jornalista Denise Thomaz Bastos empurrou torcedor que tentou interrompê-la enquanto falava ao vivo

Folhapress - 11 de agosto de 2024

Homem tenta beijar repórter da Globo durante entrada ao vivo. (Montagem: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um homem tentou beijar a repórter da Globo Denise Thomaz Bastos durante uma participação dela na transmissão das Olimpíadas de Paris neste domingo (11). A jornalista falava ao vivo do Stade de France, em Saint-Denis, quando um torcedor interrompeu sua fala e se aproximou para beijá-la.

Ela desviou rapidamente e empurrou o homem para longe de seu corpo. “A galera não cansa de fazer isso, Luís, tentar beijar as pessoas de forma inapropriada”, falou, citando o jornalista Luís Roberto, apresentador da cerimônia de encerramento.

“Mas a gente está aqui para celebrar e mostrar o que realmente importa que são bandeiras de todos países, a união dos povos”, continuou a jornalista. Ela, então, seguiu falando sobre o clima nos arredores do Stade de France e entrevistou uma brasileira.

Após finalizar a entrevista, a repórter passou a palavra para Luís Roberto, que comentou o ocorrido. “Parabéns, Denise, pela sua elegância com esse sujeito aí que é tudo o que nós não queremos, tudo o que nós abominamos, esse bobão”, disse o apresentador.

Denise Thomaz Bastos é uma das jornalistas escolhidas pela Globo para a cobertura local dos Jogos Olímpicos e se juntou a a nomes como Bárbara Coelho, Gabriela Moreira e Renata Mendonça.