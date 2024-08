Helicóptero de resgate pega fogo ao decolar e deixa três feridos na Espanha

Um helicóptero utilizado para socorro aeromédico pegou fogo no momento da decolagem na Espanha.

Três pessoas ficaram feridas devido ao incêndio que atingiu a aeronave. Helicóptero faria o transporte de um paciente com problemas cardíacos, mas o voo foi interrompido pelas chamas, segundo informações do site Diário de Córdoba.

Fogo tomou helicóptero no momento da decolagem, no sábado (10). Aeronave pousou no campo de futebol de María Dolores Jiménez, na cidade de Cabra, em Córdoba, na Espanha.

Entre os feridos estão o paciente socorrido, uma enfermeira que auxiliava no transporte e um mecânico. O paciente sofreu queimaduras de segundo grau e segue internado tanto para tratar os ferimentos causados pelo fogo, como a patologia do coração. Os outros feridos já receberam alta, conforme noticiou a imprensa espanhola.

Em nota, as autoridades espanholas informaram que foi instaurado inquérito para determinar as causas do incidente. As suspeitas iniciais são de que o incêndio pode ter sido provocado por um vazamento de oxigênio. A combustão provocou explosão do helicóptero Agusta A109S Grande de matrícula EC-NRI.