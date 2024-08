Truque para amolar qualquer tesoura com um item que todo mundo tem em casa

Se o seu item está perdendo o fio de corte, é hora de darmos uma renovada na lâmina dele

Magno Oliver - 13 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@Gui.das.dicas)

Com o passar do tempo e desgaste da estrutura física e lâminas, a tesoura vai perdendo a fiação que tinha quando era bem nova e cortava qualquer coisa.

Assim, quando o fio da lâmina vai acabando, a tesoura vai ficando cega e enfrentando dificuldades para cortar itens e objetos.

Dessa forma, é importante sempre manter seu item com a lâmina limpa para evitar oxidações e perda de corte. Além disso, amolar com uma certa frequência é essencial para manter o bom funcionamento.

A verdade é que mesmo cuidando bem, uma hora ou outra o item acaba perdendo o fio de corte e nós vamos te ajudar.

Acontece que o perfil no Instagram do @gui.das.dicas viralizou nas redes sociais trazendo uma dica caseira de um amolador de tesoura que todo mundo tem em casa e não imaginava.

Com apenas dois ingredientes que usamos no cotidiano, é possível você dar uma nova vida à sua tesoura já cega, sem fio de corte e desgastada.

No vídeo, ele ensina a pegar a tesoura sem corte e amolar com creme dental e uma caneca de cerâmica.

“Se você tem uma tesoura velha, que não corta mais, não jogue fora, nem pague para amolar. Tesouras perdem o fio com o tempo e métodos antigos como usar copos ou garrafas de vidro não funcionam bem”, diz ele no início do vídeo.

Então, sabendo dessa dificuldade para amolar o item, ele explica o passo a passo de um truque bem simples que promete ser ainda mais eficaz.

” Aplique a pasta [de dente] na tesoura, espalhe bem e depois passe a tesoura em uma das bordas de uma caneca de porcelana com sal. Ele tem propriedades adstringentes e quando entra em atrito com a lâmina gera a afiação”, revelou.

Confira o vídeo completo da postagem:

