Com 5 metros, estátua de Lúcifer é inaugurada em cidade do Rio Grande do Sul

Por questões de segurança, a localização exata em que o santuário se encontra é mantida em sigilo pelos membros da Nova Ordem de Lúcifer na Terra

Isabella Valverde - 14 de agosto de 2024

Estátua de Lúcifer. (Foto: Reprodução/Instagram/@novaordemdelucifernaterra)

Nesta terça-feira (13), a Nova Ordem de Lúcifer na Terra anunciou a inauguração de um polêmico santuário dedicado a Lúcifer em Gravataí, no Rio Grande do Sul (RS).

A espécie de capela, localizada em um sítio de cinco hectares na zona rural, contará com uma estátua de Lúcifer de mais de cinco metros.

Por questões de segurança, a localização exata em que o santuário se encontra é mantida em sigilo pelos membros.

Criada há dois anos como ramificação da Corrente 72, a religião conta com aproximadamente 100 membros ativos e promove a evolução pessoal e espiritual.

Nas redes sociais, a Nova Ordem de Lúcifer na Terra deu detalhes sobre a estátua considerada a maior representação de Lúcifer do Brasil.

“Na estátua, Lúcifer está com a mão alinhada ao chakra do esôfago, simbolizando que ele tem uma mensagem a passar. Seus dedos abertos representam o elemento ar. A metade demoníaca do rosto simboliza a difamação e transformação em algo negativo. As asas representam o elemento ar, e ele está sobre uma pedra, simbolizando a terra”, apontou a publicação.

A inauguração deu o que falar nas redes sociais, chamando a atenção dos internautas.