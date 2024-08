Lula conversa com presidente da Colômbia sobre crise na Venezuela

RENATO MACHADO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou na tarde desta quarta-feira (14) com o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre a crise na Venezuela, instalada após as eleições do fim de julho.

A conversa, cujo conteúdo ainda não foi divulgado, acontece um dia após o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desistir de participar das articulações com Brasil e Colômbia.

A Venezuela vive uma crise interna desde as eleições realizadas no fim de julho. O ditador Nicolás Maduro foi proclamado reeleito pouco depois do pleito, mas o resultado é amplamente questionado pela oposição e por alguns líderes regionais.

O Brasil e outros países têm pressionado o regime para que divulgue as atas que comprovariam a lisura do pleito.

Brasil, México e Colômbia vinham trabalhando em conjunto para tentar encontrar uma solução para a questão venezuelana, em uma articulação regional para evitar a interferência de potências. Os três países são governados por presidentes mais alinhados à esquerda e mantêm canais de comunicação com o chavismo.

Em entrevista coletiva nesta terça (13), López Obrador disse que não iria mais conversar com Lula e Petro sobre a Venezuela. AMLO, como o presidente mexicano é conhecido, disse que é preciso esperar a resposta do TSJ (Tribunal Supremo de Justiça), órgão máximo do Judiciário venezuelano. Este, por sua vez, é uma das várias instituições de Caracas cooptadas pelo chavismo.