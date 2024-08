O truque para turbinar o sinal de WI-FI da sua casa (vai deixar a internet mais rápida)

Normalmente, as pessoas cometem vários erros que prejudicam a conexão

Pedro Ribeiro - 15 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Faça Você Mesmo)

Com certeza você já passou raiva com um sinal de Wi-Fi, seja para ver um vídeo ou acessar as redes sociais.

Acontece que é muito comum as pessoas cometerem erros que prejudicam a conexão.

Mas não se preocupe, porque vamos te ajudar com dicas fáceis e simples para você continuar navegando na internet sem esquentar a cabeça.

Bom, para começar, a primeira dica se trata da instalação do seu roteador.

O ideal é que você procure posicionar o seu aparelho em uma área central da sua casa.

Dessa forma, o sinal de WI-FI é distribuído de maneira uniforme por toda residência.

Coloque o roteador longe de superfícies de metal e vidro.

Esses tipos de materiais podem causar interferências nas ondas que levam a internet até os seus aparelhos.

Outro truque para potencializar a sua conexão é usar a rede ‘mesh’.

Em inglês, ‘mesh’ quer dizer malha. Essa tecnologia permite aumentar e dar estabilidade para o sinal de WI-FI.

Funciona assim: dois ou mais dispositivos, comunicam entre si e formam uma rede única.

Quando conectados uns aos outros, formam uma rede que cobre todo o espaço, distribuindo a internet para a casa toda.

Por fim, mas não menos importante, outro truque que irá deixar o seu sinal de WI-FI mais potente é usar a frequência correta no seu roteador.

Atualmente, a maioria desses dispositivos é capaz de distribuir a rede em 5 Ghz e 2.4 Ghz, sendo que a frequência de 5Ghz é mais “forte”.

Entretanto, esse sinal é de curto alcance. Já o de 2.4 Ghz, é mais fraco, mas chega a lugares mais distantes.

