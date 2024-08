Pudim na leiteira: leva poucos ingredientes, não faz bagunça e é fácil de fazer

Receita não vai ao forno e o resultado é igual ao pudim vendido nas confeitarias famosas

Magno Oliver - 15 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@cozinhadadrikaoficial)

O pudim é uma das melhores sobremesas do Brasil. O doce, além de fácil de preparar, é muito gostoso e pode ser servido a qualquer momento do dia.

Assim, ele pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina. Tem criações que já fizeram até na Air Fryer.

Só que uma receita diferente na textura do pudim viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha dos internautas. Assim, trouxemos para você experimentar também!

Pudim na leiteira: leva poucos ingredientes, não faz bagunça e é fácil de fazer

O perfil no Instagram @cozinhadadrikaoficial trouxe a receita de um pudim que não vai ao forno e fica bem cremoso. Fica surpreendente e ainda é fácil de fazer.

Agora, papel e caneta nas mãos e anote os ingredientes e o preparo da receita para você fazer o seu pudim delicioso. Vai ficar muito bom!

Ingredientes:

– 1 leiteira;

– Meia caixinha de leite condensado;

– Meia caixinha de leite (a mesma medida do leite condensado);

– 2 ovos inteiros;

– Calda (açúcar e água).

Como preparar a calda do pudim:

Primeiro, use duas xícaras de açúcar para caramelizar a forma. Espere derreter até ficar com cor de caramelo/marrom claro.

Como preparar o pudim:

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite condensado, o leite e misture bem. Despeje na leiteira com a calda embaixo e leve fogão em banho maria por 50 minutos. Use papel alumínio e tampe a panela.

Depois disso, retire o pudim do fogão e leve para a geladeira por três horas. Depois, é só desenformar e servir.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Rocha Martins (@cozinhadadrikaoficial)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!