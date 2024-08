6 destinos secretos em Goiás para passear e relaxar a mente

Samuel Leão - 17 de agosto de 2024

Salto do Itiquira, em Formosa. (Foto: @mundosemuros

Na hora de procurar um canto de sossego e calma em Goiás, evitar aqueles locais onde se reúnem centenas de turistas concomitantemente pode fazer toda a diferença, para não tornar o momento de lazer em uma dor de cabeça típica das grandes cidades.

Enquanto cidades como Caldas Novas, Pirenópolis e Goiás se inundam de visitantes, outros locais com atrativos únicos e de pouca procura se escondem pelo estado. Pensando nisso, separamos 6 opções de destinos secretos para passear e relaxar a mente em terras goianas.

Formosa

Como o nome já entrega, essa cidade dispõe de certa beleza que encanta visitantes e moradores. Situada a 80 km de Brasília e 280 km de Goiânia, Formosa tem cerca de 110 mil habitantes e conta com cachoeiras de tirar o fôlego, além de um poço de coloração azul que parece ter saído de um filme.

Conhecido como “Salto do Itiquira”, uma cachoeira, situada no Parque Municipal do Itiquira, atrai pessoas de todo o Brasil. Não tão explorada quando outras partes de Goiás, a região conta também com a cachoeira Véu de Noiva, o Buraco das Araras e o famoso Poço Azul.

Cristalina

Cristalina, localizada no estado de Goiás, é uma cidade que encanta os visitantes com suas belezas naturais e a riqueza de seus recursos minerais. A cidade é famosa por ser um dos maiores polos de extração de cristais de quartzo no Brasil, o que lhe confere um brilho especial e uma atmosfera quase mágica.

As ruas são repletas de lojas que vendem pedras preciosas e semipreciosas, atraindo colecionadores e admiradores de gemas de todo o mundo. Entre as atrações turísticas de Cristalina, destaca-se pela proximidade do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um paraíso para os amantes do ecoturismo, e pela famosa Lagoa dos Cristais.

Outro ponto de interesse é o Observatório Astronômico de Cristalina, que oferece uma experiência única de observação do céu. A cidade, com sua baixa poluição luminosa, proporciona um céu noturno claro e estrelado, ideal para a observação de estrelas, planetas e outros corpos celestes.

Cavalcante