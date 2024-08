Nomes incomuns de 6 cantores sertanejos fazem sucesso em Goiás

Através de plataforma do IBGE reportagem verificou os registros de tais nomes

Samuel Leão - 17 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

A paixão pelo ídolo pode levar a pessoa a fazer loucuras, como viajar por vários quilômetros, se endividar e até demonstrar a devoção ao artista por meio dos filhos e filhas, que podem ser batizados com o nome do astro preferido.

Em Goiás, terra conhecida nacionalmente pela tradição na música sertaneja – diversas famílias tiveram essa ideia e resolveram homenagear alguns cantores que marcaram gerações ao nomear os descendentes.

Assim, o Portal 6 fez um levantamento, através da plataforma Nomes do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e verificou a frequência de nomes não tão comuns de 6 cantores sertanejos consagrados, em Goiás, até o ano de 2010.

Ralf

A dupla icônica Chrystian & Ralf, natural de Goiânia, marcou gerações e embalou amores diversos. Infelizmente, no último mês o homem considerado “a voz mais afinada do país” entre 1980 e 1990, Chrystian, veio a falecer. Apesar disso, os artistas deixam um legado inextinguível.

Em Goiás, o nome Ralf foi dado a 110 pessoas. Apesar do estado ser a terra natal da dupla, o nome teve ainda mais popularidade em Santa Catarina, unidade federativa na qual foi mais frequente, totalizando 508 pessoas.

Zezé

Consagrado ao lado do irmão Luciano, Zezé di Camargo é o nome artístico do goiano Mirôsmar José de Camargo, de 61 anos, cantor nascido em Pirenópolis. Também ficou muito conhecido pelo longa-metragem “Dois Filhos de Francisco”, que mostra os esforços do pai para tornar dois dos nove filhos em uma dupla de sertaneja de sucesso.

O nome “Zezé”, que pode ser dado tanto para homens quanto mulheres, a exemplo de Zezé Possi e Zezé Polessa, foi dado a 20 pessoas em Goiás, segundo dados do IBGE. O estado que liderou o ranking do nome, proporcionalmente, foi Sergipe, com 18 registros, enquanto líder no quadro geral foi o Rio de Janeiro, com 45 “Zezés” existentes.

Marrone

Parceiro do cantor Bruno, Marrone é o nome artístico de José Roberto Ferreira, cantor, compositor e multi-instrumentista nascido em Buriti Alegre, no interior de Goiás. Dono de uma carreira de sucesso, o sertanejo também é dono de uma churrascaria famosa em Goiânia.

No estado, o sucesso deles resultou em mais de duas dezenas de novos “Marrones”, totalizando 22 pessoas com esse nome registradas. No resto do Brasil, Acre é o estado que tem o maior número, proporcionalmente, contando com 17 indivíduos com esse nome, No entanto, no quadro geral, quem lidera é a Bahia, com 134 baianos batizados em homenagem ao cantor.

Marciano

Conhecido como “O Inimitável”, José Marciano arrebatou o coração de diversas moças ao longo da década de 1980, ostentando sucessos como “Aline” e “Me telefone mais”. Nascido em Bauru (SP), faleceu em 2019, mas não antes de se consagrar com a dupla João Mineiro e Marciano.

Em Goiás, o nome explodiu e foi dado para 461 pessoas, sendo o segundo mais frequente desta lista. Já em Santa Catarina, estado líder proporcionalmente, existem 1.873 “Marcianos”. Já no ranking geral, o Rio Grande do Sul aparece com 3.005 indivíduos assim batizados.

Paulino

Dois irmãos que tocavam em circos de Minas Gerais e aprenderam a tocar instrumentos sozinhos. Foi assim o início da carreira da dupla Di Paullo e Paulino, consagrada por canções como “Amor de Primavera”. Ambos nasceram em Martinho Campos (MG) e, ao longo da carreira, Geraldo Aparecido de Paula decidiu adotar o nome de Paulino.

Dentre todos os listados pela reportagem, esse é o nome de maior sucesso em Goiás, com 466 pessoas o utilizando. Na sequência, o Mato Grosso desponta com o maior número, proporcionalmente, de “Paulinos”, totalizando 484, enquanto São Paulo foi o líder geral, com 3.395 indivíduos assim batizados.

Gusttavo

Apesar de ter um nome artístico que pode ser considerado comum, Nivaldo Batista Lima se consagrou como “Gusttavo Lima”. Nascido em Presidente Olegário, em Minas Gerais, o “Embaixador” e conquistou uma legião de fãs por todo o Brasil.

Dentre as várias crianças batizadas de Gustavo, 16 em Goiás tiveram o nome escrito também com a letra duplicada, o que gera um indício de homenagem ao artista. O estado lidera como aquele que mais possui tais registros, proporcionalmente, enquanto no quadro geral, São Paulo toma a dianteira, com 39 Gusttavos registrados.