6 atitudes que deixam claro que uma pessoa pegou ranço de você

Embora as relações passem por altos e baixos, alguns comportamentos entregam a antipatia

Ruan Monyel - 18 de agosto de 2024

(Imagem: Ilustração/Alexander Krivitskiy/Pexels)

Você já teve a sensação de que alguém, de repente, mudou o comportamento e parece que pegou ranço de você?

Embora as relações humanas sejam complexas e cheias de altos e baixos, algumas atitudes dessa pessoa podem revelar esse descontentamento.

Observá-las e interpretá-las é a melhor forma de apaziguar os ânimos, ou até mesmo perceber que é melhor cortar os laços de uma vez por todas.

1. Age de forma passivo-agressiva

Uma das maneiras mais evidentes de perceber a antipatia de alguém é quando a conversa passa a ser passivo-agressiva e sarcástica.

Como exemplo, uma frase comum, mas que geralmente está carregada de deboche: “Nossa, ninguém imaginaria que você faria isso de novo”.

2. Te evita ao máximo

Outro sinal claro de que alguém pegou ranço de você é quando ela faz de tudo para não te encontrar, incluindo desculpas esfarrapadas.

A pessoa que começa a evitar encontros e conversas, provavelmente, está escondendo um sentimento ruim em relação ao alvo desse “sumiço”.

3. Age com desprezo

Embora essa seja uma atitude baixa e maldosa, ela é comum quando um indivíduo deixa de gostar da outra pessoa.

Além do desprezo, aquele que está descontente tende a invalidar ou até mesmo nem se importar com as opiniões e necessidades do outro.

4. Críticas constantes

Outra atitude comum que deixa claro o quanto alguém pegou ranço de você são as críticas constantes em relação a tudo o que você faz.

Seja pelo estilo de vida, roupas que veste ou até mesmo preferências pessoais, o descontentamento abre espaço para que a pessoa exponha sua “opinião”.

5. Faz de tudo para afastar outras pessoas

Outro comportamento tóxico, mas que é extremamente praticado quando se tem antipatia por alguém, é tentar afastar todo mundo do convívio daquela pessoa.

Muitas vezes, a pessoa cria fofocas ou faz comentários ruins, e, nesse caso, acabar com a “amizade” pode ser a melhor solução.

6. Tenta te controlar

Por fim, é comum que alguns indivíduos tentem controlar os outros apenas para o próprio bem-estar, principalmente quando têm antipatia pela pessoa.

Isso começa em pequenas frases, como: “Acho que você podia falar mais baixo…” e vai até atitudes mais extremas que envolvem o comportamento e o estilo de vida.

