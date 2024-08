Jovem pede permissão para se casar e anúncio quase acaba em tragédia

Padrasto teria desferido diversos golpes de faca, ocasionando graves ferimentos

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2024

Ferimentos causados por homem. (Foto: Reprodução)

O anúncio de um casamento quase teve um desfecho trágico após um padrasto, de 36 anos, se revoltar e tentar matar a própria enteada, de 16 anos, a facadas na tarde de domingo (18), em Goianésia.

Tudo teria começado por volta das 16h quando a vítima pediu permissão para a mãe, de 40 anos, para se casar com o rapaz com quem namora, o que foi acatado pela genitora.

A reação positiva não foi a mesma do padrasto que, diante da notícia, decidiu pegar um facão, amolá-lo e desferir diversos golpes contra a enteada – provocando várias lesões pelo corpo.

Tentando impedir uma eventual fatalidade, a mãe da adolescente entrou em uma luta corporal contra o companheiro. Em um dado momento, este, inclusive, teria colocado um facão no pescoço da vítima, mas não conseguiu efetivar o crime devido à intervenção da mulher, que conseguiu segurá-lo.

No mesmo instante, a filha saiu correndo e pediu ajuda. O suspeito fugiu da residência e uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no local. O Corpo de Bombeiros também esteve no endereço e socorreu a vítima.

Após a coleta dos depoimento, policiais iniciaram as diligências na tentativa de encontrar o suspeito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).