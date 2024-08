Mais de 30 cidades goianas correm ‘altíssimo risco’ ou alto risco de desastres naturais

Ao Portal 6, pesquisador explica principais motivos de vulnerabilidades

Maria Luiza Valeriano - 19 de agosto de 2024

Alagamentos estão entre os desastres que podem impactar Goiás Rio Vermelho (Foto: Divulgação)

O desastre que atingiu o Rio Grande do Sul este ano lançou holofote sobre o despreparo diante das mudanças climáticas que afetam o Brasil. Em Goiás, são quatro municípios que apresentam risco muito alto de desastre natural e outros 28 com risco alto, conforme o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Dados da plataforma AdaptaBrasil destaca as cidades com risco de deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, assim como seca, doenças, insegurança alimentar e energética, e riscos às infraestruturas portuária, rodoviária e ferroviária.

O cálculo quanto à gravidade do risco é feito a partir de três fatores principais: quanto a cidade está ameaçada por mudanças climáticas, quanto está vulnerável e quanto está exposta.

Portanto, o impacto é medido a partir de quanto a cidade apresenta alterações no clima, se ela possui condições de lidar com o problema e quantas pessoas poderiam sofrer com a catástrofe. Isso porque a mesma quantidade de chuva pode cair sobre duas cidades, por exemplo. Porém, a depender das configurações socioambientais, uma pode sofrer danos mais severos que outra.

Em Goiás, as cidades que mais correm risco são Aragarças, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Serranópolis.

Ao Portal 6, o pesquisador e professor de impactos ambientais, Fausto Nomura, destacou que tais municípios são vulneráveis às inundações, enxurradas e alagamentos. Posicionados no extremo oeste, entorno de Brasília (DF) e no sudoeste, respectivamente, o especialista aponta: “Não tem um padrão geográfico evidente para os municípios classificados como muito alto, mas se deve provavelmente às características de relevo destes municípios”.

De modo geral, as mudanças climáticas têm o efeito de aumentar a frequência de ocorrência de eventos extremos, seja de chuvas intensas e tempestades ou de períodos secos, os mais comuns para o estado de Goiás, explicou. Além das quatro cidades com risco muito alto, 28 foram classificadas com risco alto.

“Em áreas com maior declividade, essas chuvas fortes podem provocar o deslizamento de encostas, colocando em risco pessoas que habitam essas áreas, geralmente decorrente da ocupação desordenada, afetando, em geral, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social”, disse.

Entre as consequências perceptíveis à população, estão alagamentos de vias e rodovias, aumentando o risco de acidentes; estrago à infraestrutura urbana, causado pelas inundações ou ventos fortes que acompanham as tempestades; e diversos prejuízos secundários, como danos em veículos causados por ruas esburacadas.

Já Goiás também apresenta risco relativamente alto de secas em todas as regiões, com exceção do Sudoeste. O cenário leva a incêndios de grandes proporções em áreas naturais, assim como maior incidência de doenças respiratórias, provocadas tanto pela baixa umidade quanto pelo aumento de partículas sólidas das queimadas ilegais.

A situação ainda se agrava devido ao agronegócio. Diante da imprevisibilidade de chuvas, ocorre a disputa por recursos hídricos, segundo Fausto.

“Diversas multas já foram aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (SEMAD) a grandes produtores agrícolas por desviarem cursos de pequenos rios ou por captação ilegal de água para irrigação agrícola. Em particular, a irrigação por pivô, muito comum em áreas de plantio de soja, é extremamente ineficiente em termos de uso de água, sendo necessário o incentivo para mudança para outras técnicas de irrigação mais eficientes no aproveitamento da água, como a irrigação por gotejamento subterrâneo ou subsuperficial”.

Confira as 28 cidades com alto risco de desastres naturais: