Prestação de serviço nos CMEIs de Aparecida de Goiânia será apurada pelo TCMGO

Parte das 33 unidades de ensino do município serão vistoriadas

Pedro Hara - 19 de agosto de 2024

Entrada de CMEI, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) está instaurando procedimento administrativo para apurar a prestação de serviços nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Aparecida de Goiânia.

A portaria com a instauração do processo foi publicada na edição desta segunda-feira (19) do Diário Oficial do órgão e detalha os alvos das diligências, mas sem estipular prazos para o início e o término das investigações.

O documento informa que parte das 33 unidades de ensino serão inspecionadas. Ao todo, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os CMEIs atendem 2.761 crianças na cidade.

As diligências têm como objetivo a verificação da estrutura geral dos prédios, além de medir o quantitativo de alunos, identificar a existência de déficit de vagas, avaliar o quadro de professores e verificar o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais pedagógicos.

A inspeção também vai avaliar o atendimento aos requisitos mínimos de acessibilidade nas unidades.