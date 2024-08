Sandro Mabel supera Pablo Marçal e é o candidato mais rico do Brasil nas cidades com mais de 200 mil eleitores

Valor declarado pelo empresário é quase o dobro do coach goiano que concorre em São Paulo

Pedro Hara - 19 de agosto de 2024

Sandro Mabel e Pablo Marçal. (Foto: Alex Malheiros e Thenews2/Folhapress)

Candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) é o mais rico do Brasil considerando apenas as cidades com mais de 200 mil eleitores. O levantamento foi realizado pela Folha de São Paulo.

A fortuna declarada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de R$ 313,4 milhões. O montante é quase o dobro do segundo colocado, o coach goiano Pablo Marçal (PRTB), que concorre à Prefeitura de São Paulo e tem um patrimônio de R$ 169,5 milhões.

A terceira colocação é de Clébio Lopes Jacaré (UB), candidato à Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ), com R$ 49,6 milhões em bens. Mabel é o único candidato do Centro-Oeste a figurar no top-10 e um dos três que não disputam o pleito na região Sudeste do Brasil.

Confira o top-10 com os nomes e patrimônios declarados pelos candidatos

Sandro Mabel (UB) – candidato à Prefeitura de Goiânia – R$ 313,4 milhões

Pablo Marçal (PRTB) – candidato à Prefeitura de São Paulo – R$ 169,5 milhões

Clébio Lopes Jacaré (UB) – candidato à Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) – R$ 49,6 milhões

Eduardo Girão (Novo) – candidato à Prefeitura de Fortaleza (CE) – R$ 48,1 milhões

Netinho Reis (MDB) – candidato à Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) – R$ 46,4 milhões

Helinho Zanatta (PSD) – candidato à Prefeitura de Piracicaba (SP) – R$ 46 milhões

José Luiz Datena (PSDB) – candidato à Prefeitura de São Paulo – R$ 38,3 milhões

Renato Silva (PL) – candidato à Prefeitura de Cascavel (PR) – R$ 37,9 milhões

Mauro Campos (Novo) – candidato à Prefeitura de Volta Redonda (RJ) – R$ 31,1 milhões

Luciano Almeida (PP) – candidato à Prefeitura de Piracicaba (SP) – R$ 30,8 milhões