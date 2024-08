Seleção Brasileira fará partida importante pertinho de Anápolis em outubro

Estádio palco do duelo voltará a receber jogos do Brasil com torcida após mais de cinco anos

Augusto Araújo - 21 de agosto de 2024

Seleção Brasileira de futebol irá enfrentar Peru em outubro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a Seleção Brasileira fará uma partida importante pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, bem pertinho de Anápolis.

Na ocasião, o Brasil vai enfrentar o Peru, no Estádio Nacional Mané Garrincha, localizado em Brasília. O confronto está previsto para o dia 15 de outubro, às 21h45.

Esta será a primeira vez em cinco anos que a Seleção volta a jogar com torcida na capital federal. A última partida aconteceu no dia 06 de junho de 2019, na qual os brasileiros venceram o Catar por 2 a 0 em um amistoso. Os gols foram marcados por Richarlison e Gabriel Jesus.

O estádio foi utilizado novamente em 2021, mas sem público, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Naquela ocasião, o Brasil ganhou por 3 a 0 da Venezuela, pela Copa América. Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa (o Gabigol) balançaram as redes.

Fase complicada

Atualmente, a Seleção Brasileira vive um momento delicado, ocupando a 6ª posição na tabela das Eliminatórias da América do Sul. Nesta posição, a equipe está no último lugar dos times que avançam diretamente para a Copa de 2026.

As próximas partidas do Brasil serão contra o Equador (em Curitiba), no dia 06 de setembro; e Paraguai (em Assunção), quatro dias depois.