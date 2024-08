Ana Castela é anunciada como embaixadora da Festa do Peão de Barretos 2025

Cantora é artista mais ouvida do Brasil no Spotify em 2023

Folhapress - 22 de agosto de 2024

Show de Ana Castela acontecerá na sexta-feira (10), no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis. (Foto: Reprodução/Instagram)

PÉTERSON NEVES E VITOR BALCIUNAS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Castela, 20, será a embaixadora da 70ª Festa do Peão de Barretos, em 2025. A informação foi anunciada pela dupla César Menotti & Fabiano, na madrugada desta quinta-feira (22), durante o show especial “Os Menotti 20 anos”, em Barretos.

Artista mais ouvida do Brasil no Spotify será a mais jovem embaixadora da história da Festa do Peão de Barretos. César Menotti & Fabiano, atuais donos do título de embaixadores, anunciaram a novidade e celebraram a escolha da jovem cantora.

Passamos um ano como embaixadores e no nosso coração vai ser pro resto da vida, mas a gente tem que passar nosso titulo para a frente. Eu achei que a escolha foi muito justa, muito certa e achei que a escolha pra nova embaixador ou embaixadora tinha que ser alguém que trouxesse renovação, e assim foi feito. A embaixadora 2025 do Barretão de agora pra frente é a nossa querida Ana Castela.

Fabiano, durante show em Barretos.

Nascida em Amambai (MS), Ana Castela é cantora, compositora e instrumentista. Ela ficou conhecida nacionamente como “a boiadeira” e é considerada o mais novo fenômeno do universo sertanejo.

“Muito emocionada com essa honra. Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar estar vivendo tudo isso com apenas 20 anos. Essa última semana passei dias incríveis no Barretão, amanheci praticamente todos os dias com o pessoal e fui embora hoje por causa dos meus compromissos. Prometo continuar defender com todas as minhas forças a tradição da maior festa de peão da América Latina. Obrigado a

Deus e a minha família. A boiadeira agora é embaixadora, bebê”, disse Ana Castela, em vídeo exibido pela organização ao público.

Cantora aproveitou a Festa do Peão de Barretos 2024 para curtir como “anônima”. Após seu show no sábado (17), a artista ficou em Barretos para participar dos shows de Matheus e Kauan e Edson e Hudson, assistiu do camarote a apresentação do evangelista Deive Leonardo e gravou participação no DVD dos cantores Leo e Raphael.

Ana Castela será a segunda mulher embaixadora da Festa do Peão de Barretos. As irmãs Simone & Simaria foram as primeiras mulheres a assumir o posto na edição de 2019 da festa.

*Os repórteres viajaram ao evento a convite da organização.