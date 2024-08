Bairros de Aparecida de Goiânia e Anápolis poderão ficar sem água; veja lista

Poço que abastece o Sistema Tiradentes, em Aparecida, apresentou um defeito no motor da bomba, e em Anápolis o estrago foi feito por terceiros

Samuel Leão - 23 de agosto de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Moradores de Anápolis e Aparecida de Goiânia devem ficar atentos. Nesta sexta-feira (23), diversos bairros de ambas as cidades devem ter o abastecimento de água interrompido. O anúncio foi feito pela Saneago, e ocorre em razão de manutenções na rede.

No final da tarde desta quinta-feira (22), um poço que abastece o Sistema Tiradentes, em Aparecida, apresentou um defeito no motor da bomba. Devido à execução dos serviços, o bombeamento foi suspenso e alguns bairros podem ficar sem água.

Dentre as localidades apontadas estão o Campos Elísios, Colonial Sul, Condomínio Residencial Buriti Sereno 1 2 e 3, Jardim Boa Esperança, Jardim Canadá, Jardim Ibirapuera, Jardim Tiradentes I e II, Jardim Veneza, Parque das Nações (parcial) e Riviera Sul.

Já em Anápolis, os serviços a serem executados ocorrem na rede de água localizada no bairro Boa Vista, que teria sido danificada por terceiros. Os reparos estão sendo realizados, entre as 06h e as 18h deste sexta (23), de modo que podem afetar o abastecimento dos domicílios.

Dentre os setores afetados, foram apontados o Alvorada, Boa Vista, Bougainville, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Residencial Belas Artes e São Carlos.

A companhia alertou aos moradores que façam o uso responsável das reservas domésticas, de modo que as caixas d’águas se mantenham abastecidas e sejam evitados possíveis imprevistos. O retorno do abastecimento deve ocorrer de forma gradual, ao longo do dia.