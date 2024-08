Conheça história de empresário goiano que começou vendendo brigadeiro e hoje detém franquia milionária de milkshake

Entrada no empreendedorismo começou aos 12 anos, quando ele passou a vender brigadeiros dentro da escola

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2024

Lohran Soares. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Vendendo brigadeiros em escolas. Foi assim que, aos 12 anos, o goiano Lohran Soares deu início a vida de empreendedor até fundar a rede de franquias Milky Moo.

Em pouco mais de quatro anos, o negócio criado em um shopping de Goiânia se tornou um fenômeno no Brasil e já acumula mais de 550 lojas vendidas – sendo que 438 estão em operação. Em 2023, por exemplo, a franquia fechou com o faturamento de R$ 210 milhões.

Entre o início das vendas de porta em porta até o negócio milionário – Lohran teve de gastar sola de sapato. Isso porque, aos 18 anos, junto com a mãe, a Sra Lohran, investiu o que tinha em uma loja de sapatos masculinos – que perdurou ao longo de uma década.

Durante o período, o empresário passou por inseguranças do setor varejista e o baixo faturamento do estabelecimento. Para contornar a situação, ele teve que encarar uma jornada dupla de trabalho, atuando no comércio e também como garçom em uma rede de restaurantes.

“No início, acumulei dívidas e a loja andava de lado. Quando as coisas melhoravam, o lucro era reinvestido para ampliar o estoque da loja”, disse à Exame.

Para se ter uma ideia, na época, ele chegou a ir de porta em porta oferecer o livro do Código de Defesa do Consumidor para as pessoas. Foi ao longo do período que ele conheceu Paulo Sérgio da Silva, que era um cliente e propôs uma sociedade, tendo como ideia a lanchonete de milkshakes.

Assim, em 2020, nascia a rede de franquias Milky Moo, com o investimento de R$ 120 mil. Além da dupla, a empresa também tinha como sócio Lucas Amin, filho de Silva, e Ana Clara Alves, gastróloga e responsável pela área de desenvolvimento dos produtos.

“Você não vê uma loja focada em milkshake apenas. Muitas vezes, ele é apenas uma opção dentro de uma sanduicheria ou de uma sorveteria. Entendemos que poderia ser uma oportunidade para ele se tornar protagonista. […] A Milky Moo tinha fila na porta desde o primeiro dia. A operação simples, com produto fabricado por terceiros, chamou a atenção de investidores”, diz.

Com um visual instagramável, a franquia é um modelo de negócio escalável, oferecendo mais de 30 sabores, com nomes próprios, como mimosa e malhada.

Atualmente, a rede oferece três modelos de franquias, sendo eles: quiosque, loja de rua e shopping. Os valores são a partir de R$ 190 mil e o retorno médio é de um intervalo médio de 18 a 24 meses.