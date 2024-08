Conheça o país que neva, fica perto do Brasil e não precisa de passaporte para visitar

Cerca de 450 mil brasileiros visitam esse lugar todos os anos

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Zeluloidea)

Se você pensa em fazer uma viagem para fora do Brasil e está buscando um lugar diferente para visitar, saiba que existe um país que você deve considerar.

Esse destino fica na América do Sul e para viajar para lá não precisa nem de visto. Apenas com sua carteira de identidade brasileira, você pode conhecer um lugar incrível.

Este país é o Chile! Além das belas paisagens e uma cultura incrível, essa nação possui uma história rica que vale a pena ser explorada.

Conheça o país que neva, fica perto do Brasil e não precisa de passaporte para visitar

Localizado entre os Andes e o Oceano Pacífico, Chile é um país de diferentes tipos de paisagens, um grande litoral e uma região excelente para quem busca esportes de aventura.

Sua capital é Santiago e fica localizada na parte central do país. A cidade é cercada pelas Cordilheira dos Andes e fica coberta de neve durante quase todo o ano.

A história do Chile é marcada pela resistência e resiliência de seus povos. Antes da chegada dos europeus, o território chileno era habitado por várias culturas indígenas, incluindo os Mapuches, que resistiram à colonização espanhola.

A independência do chilena foi conquistada em 1818, desde então, o país passou por diversas fases, incluindo períodos de ditadura e uma transição para a democracia na década de 1990, o que moldou a nação moderna que conhecemos hoje.

Quando se fala de culinária, o Chile é conhecido por mesclar pratos de origem indígena com a gastronomia espanhola.

Sem falar na qualidade do vinho, já que a exportação desse produto é uma das principais fontes de renda do país.

A porção norte do Chile é dominada pelo Deserto do Atacama, uma das regiões mais áridas e secas do mundo.

Apesar disso, o lugar é repleto de diferentes paisagens e passeios turísticos que valem a visita.

Já na parte Sul, é possível conhecer a Patagônia. Por lá, é possível fazer passeios de barcos até as grandes geleiras ou então caminhar pelas montanhas e lagos.

O Chile é um país acolhedor e extremamente seguro com redes confiáveis de transporte público que atendem o país inteiro.

Com sua riqueza histórica, diversidade cultural, delícias gastronômicas, e paisagens naturais de tirar o fôlego, é um destino que oferece experiências inesquecíveis para todos os tipos de viajantes.

Seja para explorar suas maravilhas naturais, mergulhar em sua história ou desfrutar de sua cultura vibrante, certamente é um lugar que vale a pena ser conhecido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!