Gusttavo Lima anuncia festa com megaestrutura na fazenda em Goiânia; veja detalhes

Nos stories, sertanejo mostrou preparo de montagem e revelou quando evento será realizado

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2024

Mega evento na fazenda de Gusttavo Lima, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes Socias)

Apesar de anunciar uma futura pausa nos shows para passar mais tempo com a família, a rotina do cantor Gusttavo Lima segue agitada, especialmente porque, agora, o ‘Embaixador’ está organizando um mega evento na fazenda dele, em Goiânia.

Com uma super estrutura, a festança acontecerá no dia 31 de agosto e visa promover o lançamento da marca estadunidense, Ignite Spirits, que está chegando ao Brasil com a linha de bebidas premium.

A empresa é responsável pela comercialização de gin, vodka e tequila, cujas vendas já começaram nas capitais e está em expansão para o restante do país.

Em uma postagem divulgada na quinta-feira (22) por meio dos stories, o sertanejo publicou um vídeo mostrando o andamento da montagem da estrutura.

O evento, exclusivo da Ignite, contará com convidados VIPs e os shows dos DJs KVSH e Cat Dealers. A festa acontecerá após a apresentação na edição de despedida do Buteco.

“Aqui na montagem da Ignite, festa eletrônica que vai rolar aqui em casa dia 31 de agosto, para lançamento da vodka e da tequila ignite, já ficando pronto para o próximo final de semana”, disse ele.

Vale destacar que a Ignite é a primeira empresa estrangeira a ter o sertanejo como representante.