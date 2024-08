Onde assistir Flamengo x RB Bragantino pelo Brasileirão neste domingo (25)

Rubro-Negro volta a campo após superar altitude de La Paz, enquanto Massa Bruta foi eliminado na Copa Sul-Americana

Augusto Araújo - 24 de agosto de 2024

Flamengo x Bragantino neste domingo (25), pelo Brasileirão. (Montagem: Marcelo Cortes – CRF/ Ari Ferreira – RBB)

Logo após avançar de fase pela Copa Libertadores, o Flamengo volta a campo neste domingo (25), para enfrentar o RB Bragantino, pela 24ª rodada do Brasileirão.

A partida acontecerá a partir das 20h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Quem comanda a equipe de arbitragem é Gustavo Ervino Bauermann, de Santa Catarina.

O Rubro-Negro vem de uma derrota por 1 a 0 pela Copa Libertadores. Diante do Bolívar, em La Paz (Bolívia), a equipe carioca segurou o placar e conseguiu avançar de fase, após vencer por 2 a 0 no jogo de ida.

Já o Massa Bruta enfrenta um cenário praticamente oposto. Ele venceu o Corinthians por 2 a 1 pela Copa Sul-Americana. No entanto, acabou eliminado após decisão por pênaltis.

O Premiere fará a transmissão da partida, por meio do sistema de pay-per-view. Além dele, a plataforma Globoplay também vai repercutir de forma online as emoções do encontro.

Por fim, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.