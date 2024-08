Trump usa música de Foo Fighters sem autorização em evento de campanha

Representante também afirmou que "medidas legais apropriadas" estão sendo tomadas após o uso da música sem autorização

Folhapress - 24 de agosto de 2024

Donald Trump. (Foto: Casa Branca)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um evento de campanha do candidato à Casa Branca Donald Trump, no Arizona, usou a música “My Hero” do Foo Fighters. Nas redes sociais, o perfil oficial da banda negou que tenha dado autorização para que a equipe do republicano usasse a canção.

“Não foi pedida permissão ao Foo Fighters e, se fosse, não teriam concedido”, disse um porta-voz da banda à Billboard. O representante também afirmou que “medidas legais apropriadas” estão sendo tomadas após o uso da música sem autorização e que os royalties obtidos através desse processo serão doados à campanha da democrata Kamala Harris.

A música foi tocada enquanto Robert F. Kennedy Jr. entrava no palco a convite de Trump.

Conhecido pelo sobrenome famoso no Partido Democrata e também por ecoar teorias da conspiração, Robert F. Kennedy Jr. anunciou nesta sexta-feira (23) que desistiu da corrida pela Presidência dos Estados Unidos e que agora vai apoiar o republicano Donald Trump

Filho do senador democrata Robert Kennedy e sobrinho de John F. Kennedy, ambos assassinados na década de 1960, RFK, como também é conhecido, é advogado ambiental e ativista antivacina. Ele havia entrado na corrida em abril de 2023 -na ocasião, ele tentava conseguir a nomeação do Partido Democrata, em uma disputa com o atual presidente americano, Joe Biden.