Goiás é o estado com mais “Lázaros” em todo o Brasil e jovem viraliza ao contar o porquê

No registro, ela falou sobre emocionante tradição de família que pode ter gerado a multiplicação do nome na "Terra do Pequi"

Thiago Alonso - 25 de agosto de 2024

Jovem explicou teoria para o nome. (Foto: Reprodução/SEJUSP/TikTok)

Em tempos de Enzos e Valentinas, Goiás tem se destacado com dois nomes nada comuns no topo dos registros: Lázaro e Lázara. Segundo dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possui 8.799 habitantes com esse nome.

Ao todo, são 5.443 homens e 3.356 mulheres, ou seja, cerca de 90,66 a cada 100 mil pessoas que nascem são chamadas de Lázaro. Para o sexo feminino, a taxa é um pouco menor, mas ainda surpreende: as chances de nascer uma pequena Lázara são de 55,63 a cada 100 mil.

Essas informações colocam Goiás no topo da lista de estados com mais pessoas proporcionalmente registradas com esse nome, seguido pelo Tocantins (que no passado já foi Goiás) em segundo lugar, com 824 Lázaros, e Minas Gerais, que possui 5.166 Lázaras — número superior em quantidade, mas 29,27% menor em percentual, quando calculada a população total do estado do Sudeste.

Mas afinal, isso seria apenas uma coincidência do além?

Apesar de ser um tanto curioso, não existe uma explicação concreta sobre a chegada dos Lázaros à “Terra do Pequi”. No entanto, uma teoria muito conhecida pela população de Jataí, município a 320 km da capital, tem ganhado força nas redes sociais.

Em um vídeo publicado no TikTok, que já acumula mais de 634 mil visualizações, a influenciadora Anna Lima (@annalima_o) tentou desvendar este mistério.

No registro, a jovem conta que na família dela todos têm o mesmo nome, devido a uma antiga promessa feita há muitas gerações.

Conta-se que uma pessoa havia ficado doente na época e, como forma de assegurar que essa doença não retornasse para a família, foi definido que todo o primeiro filho de algum dos parentes deveria se chamar Lázaro ou Lázara.

No vídeo, Anna ainda brinca com o fato engraçado de que, em Jataí, onde vivem 105 mil habitantes, a maioria das pessoas tem o mesmo nome.

“Basicamente todo mundo aqui é meu parente, porque a maioria das pessoas se chama Lázaro ou Lázara. E tem de tudo quanto é tipo que vocês pensarem: Lázaro Gabriel, Lázaro Yuri, Lázara Amanda, Lázaro Eduardo, Lázara Danieli, Lázara Karen”, brincou.

Por fim, a influenciadora ainda ironizou o futuro predestinado que ela — e os filhos — viverão.

“Praticamente ninguém quebra essa promessa. A única certeza que tenho na minha vida é que meu filho ou filha vai se chamar Lázaro ou Lázara”, concluiu.

Cidade ‘Lazarenta’

Ainda segundo dados do IBGE, a quantidade de Lázaros e Lázaras em Jataí é de 651 pessoas, sendo 354 homens e 297 mulheres.

Isso significa que, em média, a cada 200 jataienses, pelo menos um tem esse nome.

Ou seja, dos 8.799 Lázaros e Lázaras que vivem em Goiás, 7,3% são de Jataí.