Entre idas e vindas, paradas inusitadas e passageiros o dia inteiro, condutor chega a bater um recorde que muitos não alcançam rodando nas ruas

Magno Oliver - 26 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @uberhistorias)

Os serviços de transporte de passageiros por motorista de aplicativo, como a Uber, são uma das modalidades de locomoção mais utilizadas no Brasil atualmente.

Se você trabalhasse como motorista de aplicativo em uma plataforma de transporte de passageiros, quanto seria a média de ganho que você calcularia?

Essa é uma pergunta comum para trabalhadores que entram nesse ramo. Conseguir uma renda extra trabalhando na área tem sido alternativa para muitos brasileiros.

Com a grande quantidade de passageiros que utilizam o serviço, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo surpreendentes que acontecem com os motoristas de aplicativos.

Assim, a rotina de um dia de trabalho de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais com a quantidade de viagens atingidas e os seguidores ficaram impressionados com o faturamento ao final.

Motorista de aplicativo consegue fazer 76 corridas em um dia e mostra quanto ganhou

Um motorista de transporte de passageiros no Instagram do @uberhistorias viralizou nas redes sociais com um recorde de viagens bem alto.

No vídeo publicado, a gravação exibe um recorde atingido por um motorista que muita gente jamais conseguir até hoje.

Em 12 horas de serviço e cerca de 76 corridas, o condutor faturou o valor de R$ 505,62 em um único dia, depois de atender várias viagens.

“O cara foi embora com dor nas costas, eu tenho certeza, não é mesmo? E ai, qual foi o número máximo de viagens que você já fez trabalhando nos aplicativos?”, questionou o narrador na gravação.

Viciado em trabalhar

Além das 76 viagens, o narrador mostrou um feito inusitado e que mostra que esse condutor gosta muito de trabalhar nas ruas.

Pelo celular, ele exibe o histórico desse motorista que tem o histórico de fazer 65, 60, 50 e até 70 viagens por dia, enquanto roda pela cidade.

“Parabéns a esse motorista e, assim, eu não dou conta de fazer isso tudo não. Tenho certeza que a maioria dos motoristas no Brasil não fazem 76 corridas em um dia”, finaliza ele na postagem.

Confira o vídeo completo da história:

