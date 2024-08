Goiânia terá feirão com mais de 1.000 vagas e processos seletivos em tempo real

Durante o evento também haverá um mutirão de doação de sangue. Uma unidade móvel ficará estacionada no local, durante todo o evento

Samuel Leão - 29 de agosto de 2024

Feirão de empregos, em Goiânia e região Metropolitana. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Retomada)

A quarta edição da Feira de Empregabilidade, promovida pelo Grau Técnico Goiânia, ocorre na próxima quarta-feira (04), e deverá oferecer mais de 1.000 vagas de emprego e estágio na capital. Interessados devem portar cópias do currículo e ao menos um documento.

O evento terá entrada franca, e transcorrerá entre as 09h e as 17h, na própria unidade, situada na Avenida Goiás, no Setor Central. Vale ressaltar que também serão ofertados serviços gratuitos, como check-up de saúde, elaboração de currículos e serviços de estética a preços promocionais.

Outra atração será a palestra “Impulsione seu Sucesso”, ministrada por Luanna Eterna. No local, também serão realizados processos seletivos em tempo real, voltados para o preenchimento das centenas de vagas disponibilizadas.

Dentre as instituições que participam da iniciativa, estão o Portal de Estágio, IEL, Voit, RD Saúde, Milk Moo, Itambé, ISBET, Laboratório Clínico, Prevenção, Osceia, SeuRH, Transmedica, Grupo Natureza, Nutriex e Security.

Durante o evento também haverá um mutirão de doação de sangue, realizado em parceria com o Hemocentro. Uma unidade móvel ficará estacionada no local, durante todo o feirão.

A organizadora é o grupo Grau Educacional, que conta com mais de 130 unidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. A empresa oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios, contando com mais de 200 mil alunos matriculados.