Mulher de motorista de aplicativo surpreende ao revelar o que precisa fazer todo dia

Companheira publicou um pouco de como é a rotina com um profissional que trabalha bastante

Magno Oliver - 29 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram / @renatodrivers)

Ser motorista de transporte de passageiros por aplicativo é sinal de trabalho pesado, ser mulher de motorista de aplicativo, então, é situação mais complicada ainda.

Assim, a rotina de uma mulher de motorista de aplicativo implica vivências e rotinas que desafiam a sanidade e paciência de qualquer pessoa. É preciso ter força para aguentar.

Dessa forma, viralizou nas redes sociais o depoimento de como é a rotina de uma mulher de motorista de aplicativo que deu o que falar.

Se você é uma pessoa que faz par amoroso com um motorista de aplicativo, sabemos que a sua vida não é lá muito tranquila.

E foi nesse sentido que o Instagram do @renatodrivers bombou nas redes sociais trazendo uma publicação da esposa dele explicando como é a rotina de uma companheira do profissional das viagens.

“Eu sou mulher de motorista de aplicativo e é claro que eu tenho um rastreador do celular dele no meu celular para eu saber onde é que ele está”, diz ela no início do vídeo.

Depois, ela conta como é conviver com um que trabalha no período da noite: “eu sou mulher de motorista de aplicativo então é claro que a maioria das noites eu passo sozinha porque ele roda de madrugada”.

“Eu sou mulher de motorista de aplicativo então é claro que a maioria das minhas garrafas de água são retornáveis, até porque ele compra na rua, traz para casa, eu encho e ele leva”, continuou em seguida.

A administração das finanças

Sobre as finanças do casa, ela quem toma conta da situação: “eu sou mulher de motorista de aplicativo então é claro que, quando ele termina as corridas, ele transfere o valor que ele conseguiu no dia para minha conta para eu administrar o dinheiro dele, até porque, se deixar na mão dele, ele gasta tudo comendo na rua”.

“Eu sou mulher de motorista de aplicativo então é claro que a maioria das vezes quando a gente sai é durante a semana. Até porque no final de semana ele está no dinâmico e tem que rodar”, falando sobre os finais de semana.

“Eu sou mulher de motorista de aplicativo então é claro que ele acha um absurdo eu pedir carro no aplicativo, tenho que me programar e pedir para ele me levar nos lugares”, finaliza o vídeo.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Marcelo (@renatodrivers)

