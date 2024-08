Onde assistir Novorizontino x Vila Nova pela Série B, neste sábado (31)

Tigrão busca manter sequência de vitórias e tenta "roubar" primeiro lugar da equipe paulista

Augusto Araújo - 29 de agosto de 2024

Novorizontino enfrenta o Vila Nova neste sábado (31). (Montagem: Higor Basso – Novorizontino/ Roberto Corrêa – Vila Nova F.C.)

Uma verdadeira briga pela liderança irá acontecer neste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro Série B. Isso porque o Vila Nova vai até o interior de São Paulo para enfrentar o Novorizontino, pela 24ª rodada da competição.

Atualmente, a equipe paulista é a primeira colocada na tabela, com 40 pontos. Mas na sequência, Santos, Mirassol e o time goiano se encontram com 39 pontos e só precisam de um vacilo do líder para chegar ao topo.

Sendo assim, a partida terá uma especial importância para os dois clubes. O confronto está previsto para acontecer no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 17h.

Os donos da casa vêm de um tropeço contra o Ceará, perdendo de 1 a 0 com um gol de pênalti nos últimos minutos do duelo.

Já o Tigrão venceu as últimas três partidas, sendo a última delas um triunfo sobre o América-MG, por 1 a 0. O lateral-esquerdo Éric Davis foi o responsável por balançar as redes para o Colorado.

O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. Pelas plataformas digitais, a Globoplay também vai repercutir o duelo.

Além desses canais, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.