Em meio ao clima de deserto, ipês colorem a paisagem de Anápolis e ajudam na arborização da cidade

Atualmente, além das já plantadas, município possui mais de 100 mil mudas, distribuídas entre locais públicos e propriedades privadas

Thiago Alonso - 31 de agosto de 2024

Ipê Amarelo em Anápolis. (Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Em meio ao clima seco do inverno brasileiro, moradores de Anápolis têm vivenciado uma situação um pouco diferente.

Graças aos ipês, as ruas, praças e parques da cidade estão cada vez mais coloridos, dando o ar da graça como um cartão-postal natural da cidade.

As árvores mais bonitas têm se encontrado na Avenida Jamaica, no Jardim Nações Unidas, como um ipê-amarelo que chama a atenção de qualquer um.

O mesmo vale para a incrível junção do roxo e o rosa na Rua Benjamin Vieira, no Jardim Goiano. Na Praça dos Romeiros, a cena não é diferente, com um encantador ipê-rosa.

Esta época do ano é caracterizada pelo florescimento dessas plantas, naturais do Cerrado e que geralmente produzem mais flores durante o calor e o Sol pleno.

As cores vão do amarelo ao branco, rosa, roxo e lilás e garantem uma linda tonalidade, especialmente durante os meses mais quentes do ano, como em agosto, setembro e outubro.

Atualmente, além das já plantadas, Anápolis possui mais de 100 mil mudas de ipês distribuídas entre locais públicos e propriedades privadas dos moradores do município.