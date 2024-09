Especialista explica como estagiários podem aumentar as chances de serem efetivados

Ao Portal 6, especialista em recrutamento destacou principais pontos que podem auxiliar na tão sonhada contratação

Thiago Alonso - 01 de setembro de 2024

Imagem mostra carteira de trabalho. (Foto: Reprodução)

O estágio é parte essencial para pessoas que estejam adentrando ao mercado de trabalho, seja por conta da graduação ou até uma oportunidade de realocação em uma área ainda não explorada.

No entanto, com o fim do contrato batendo à porta, surge aquele misto de aflição e ansiedade de — quem sabe — um promessa de possível efetivação.

Diante disso, o Portal 6 conversou com Helena Leão, especialista em recrutamento e Recursos Humanos (RH), que indicou os principais pontos que podem auxiliar um estagiário a garantir a tão sonhada admissão.

Dicas importantes

Segundo a profissional, um dos principais fatores observados pelas empresas é a proatividade e a iniciativa, pois, conforme apontado pela especialista: “esta é uma chance de se destacar”.

“Não esperar que alguém fique dando ordens o tempo todo, esperando alguma orientação, mas sempre buscar formas de contribuir por conta própria”, explicou.

Outro fator decisivo é o comprometimento com as regras da empresa, como padrões e coisas habituais, como chegar no horário e cumprir corretamente as tarefas designadas.

“É importante que o estagiário tenha essa dedicação, não tratar como um simples estágio, mas ser comprometido, tratar como se fosse, de fato, um emprego efetivo”, pontuou.

Aspectos como cumprir prazo e mostrar interesse genuíno nas atividades são essenciais para, além de contribuir com uma produção bem-feita, se destacar em meio à equipe.

Além do essencial

Helena também relembrou que dentro da empresa existem diversas atividades extra-serviço, como workshops, cursos, palestras e até reuniões.

Estes são momentos ideais para que o estagiário possa expressar vontade de aprender e desenvolver habilidades, sem se prender ao trabalho rotineiro.

“Aprender coisas novas todos os dias sempre é bom para sair da zona de conforto, como ir atrás de projetos desafiadores”, enfatizou.

Outro tópico essencial e que muitas vezes passa despercebido é a relação com outros funcionários da empresa, sejam supervisores, chefes ou colegas de trabalho.

“Muitas vezes, o relacionamento interpessoal pode ser um fator muito importante para saber se o estagiário pode ser efetivado ou não”, disse.

“Contribuir para as boas relações com os colegas é primordial, sejam colegas do mesmo patamar ou até mesmo em escalas abaixo, mas sempre mantendo o respeito”, completou.

Feedbacks

A recrutadora também relembrou que é importante que o estagiário sempre saiba lidar com feedbacks, sejam negativos ou positivos, pois eles auxiliam na evolução como profissional.

“É positivo pedir feedback, não somente ficar esperando um retorno dos supervisores. Sempre mantê-los atualizados sobre o progresso do seu trabalho, para entender onde podem ocorrer melhorias”, disse.

Por fim, Helena Leão relembrou que nunca é demais se evidenciar em momentos oportunos, como reuniões, por exemplo, em que várias pessoas — muitas vezes superiores — estão ali para realizar avaliações.

“Oferecer a sua opinião dentro das sugestões mostra que você está bem engajado e interessado no que está acontecendo na empresa. Às vezes pode ser algo básico, somente uma opinião, uma ideia, que pode se tornar um projeto que acarretará na efetivação”, concluiu.