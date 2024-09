SBT antecipa promessa e retorna com o Show do Milhão no próximo domingo

Formato não terá grandes mudanças em relação a temporada comandada por Celso Portiolli em 2021

Folhapress - 02 de setembro de 2024

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Prometido apenas para o ano que vem, o SBT decidiu antecipar o retorno do Show do Milhão, um clássico da emissora no início dos anos 2000. A nova versão, comandada por Patrícia Abravanel, estreia já no próximo domingo (8).

O formato não terá grandes mudanças em relação a temporada comandada por Celso Portiolli em 2021. A principal delas é a presença de uma mascote que vai auxiliar Patrícia no comando do programa.

Inicialmente, o Show do MIlhão retornaria apenas em 2025, segundo Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo em junho. “Nós tínhamos um probleminha, que conseguimos resolver. O formato é nosso. Vamos voltar no ano que vem”, disse ela na ocasião.

A nova temporada do Show do Milhão será patrocinada pela Universidade Cruzeiro do Sul EAD, que vai ceder participantes universitários para auxiliar quem estiver na disputa por R$ 1 milhão.

Em março, a Folha de S.Paulo já havia informado que existia a chance de a atração ser retomada. Estreado em 1999 como Jogo do Milhão, o Show do Milhão ficou no ar até 2003 e foi um dos maiores sucessos da emissora nos anos 2000, conquistando a liderança de audiência com frequência durante o período.

O game show voltou em temporadas rápidas em 2009 e 2021, esta última em parceria com o banco digital PicPay e comandada por Celso Portiolli, ambas também com bons números de audiência.

O problema com o formato que Daniela Beyruti se referiu foi uma celeuma com a Sony, dona do formato Quem Quer Ser um Milionário?, atualmente um quadro dentro do Domingão, que tem Luciano Huck à frente nas tardes de domingo.

O SBT afirma que, apesar de ter alguma similaridade, o Show do Milhão é um formato criado pela própria emissora paulista, o que, segundo Daniela, ficou comprovado. O caso chegou a ir ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).